Hohe Krankenstände bei Enni Darum verzögert sich die Abfuhr der Weihnachtsbäume in Moers

Der Experte rät Bürgern deshalb, feuchte Abfälle bei Frost in Zeitungspapier einzuwickeln und auch am Tonnenboden eine Schicht davon auslegen. „Es hilft auch, die Tonne erst morgens zur Leerung an die Straße zu stellen und bis dahin an der Hauswand oder in der Garage möglichst geschützt aufzustellen. So friert der Inhalt nicht so schnell fest“, sagt Kempken.