Hohe Krankenstände bei der Enni Warum in Moers gerade der Müll liegen bleibt

Parallel, heißt es, werde an verschiedenen Stellschrauben gedreht, um die Situation in den Griff zu bekommen. So setze Kempken aktuell über mehrere Personaldienstleister alle verfügbaren Zeitarbeitskräfte ein, die seinem Team unter die Arme griffen. Andere kommunale oder private Entsorgungsbetriebe können allerings nichthelfen: „Auch hier gibt es hohe Krankenstände und keine freien Ressourcen“, sagt der Enni-Bereichsleiter.