Bildung in Moers : Hohe Einser-Quoten auch an Moerser Gymnasien

Moers Bis zu 40 Prozent der Abiturienten hatten in diesem Jahr eine eins vor dem Komma. Schulleiter sehen keine deutliche Inflation.

Auch an den vier Moerser Gymnasien hat es in den vergangenen Jahren eine vergleichsweise hohe Zahl an Einser-Abiturienten gegeben. Das haben die Gymnasien in den Filder Benden, Rheinkamp, Adolfinum und das Grafschafter Gymnasium auf Anfrage bestätigt, ohne dabei genaue Zahlen nennen zu wollen. In dieser Woche hatten Recherchen unserer Zeitung ergeben, dass die Zahl der Einser-Abiturienten in den vergangenen zehn Jahren in 15 von 16 Bundesländern gestiegen war. So schneidet deutschlandweit jeder vierte Schüler mit einer Eins vor dem Komma ab, in NRW stiegen die Werte von 16,8 Prozent (2008) auf 24,3 Prozent.