Moers: Hörsturz rocken das Bollwerk mit deutschen Texten

Moers Die Veröffentlichung ihres neuen Albums feiern sie mit drei Bands.

Hörsturz-Schlagzeuger Jörg Gerold, der das "Tier" von den Muppets auf den Unterschenkel tätowiert hat (wegen der behaupteten Ähnlichkeit ihrer beiden Stile), transportiert sein Instrument in einem schwarzen Leichenwagen. Natürlich stellen sie das Album in Moers vor, sagt er, wo sie herkommen und wo ihre Fanbase ist: "Und das Bollwerk ist schon okay."

Diese verkauft die Formation Hörsturz in einer "Zahl, was du willst"-Aktion; alles, was über die Selbstkosten hinausgeht, wird an die Aktion Lichtblicke gespendet, die benachteiligte Kinder unterstützt. "Da bricht man sich auch keinen ab, wenn man einmal im Jahr was Gutes tut", sagt der Keyboarder Michael Butzen.