Der Vorschlag kommt vom NRW-Umweltministerium : Höhere Strafen für Müllsünder – bald auch in Moers?

Moers Der neue Bußgeldkatalog, den Umweltministerin Ursula Heinen-Esser veröffentlicht hat, empfiehlt den kommunalen Behörden, für kleinere gedankenlose Unachtsamkeiten künftig 100 Euro Bußgeld zu kassieren. Auch die Moerser Politik ist dafür.

Ein Glasverbot auf Moerser Spielplätzen? Verhaltensregeln für alle öffentlichen Grünanlagen? Mehr Ordnungsamtspersonal für mehr Kontrollen? Moers diskutiert und ringt um Ansätze, um ein allgegenwärtiges Problem in den Griff zu bekommen – den wilden Müll. Weggeschnippte Zigarettenkippen, achtlos auf die Straße geworfene Verpackungen aus dem Fast-Food-Restaurant, ganze Tüten mit Hausmüll am Straßenrand – so was könnte den „Umweltsünder von nebenan“ künftig teuer zu stehen kommen.

Der neue Bußgeldkatalog, den Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Dienstag in Düsseldorf veröffentlicht hat, empfiehlt den kommunalen Behörden für kleine gedankenlose Unachtsamkeiten künftig 100 Euro Bußgeld zu kassieren. Bislang lag die Empfehlung bei nur zehn bis 25 Euro. Die Bandbreite der Sanktionsvorschläge reicht von 100 Euro für rechtswidrig weggeworfenen Alltagsmüll bis hin zu 50.000 Euro für die vorsätzliche gewerbsmäßige Ablagerung größerer Mengen umweltgefährdender Stoffe. Bindend ist der Bußgeld- und Verwarnkatalog zwar nicht, solange es keinen entsprechenden Erlass gibt. Einige Städte wie Mannheim beispielsweise haben aber bereits reagiert und Müllsünden mit schmerzhaft hohen „Geldstrafen“ belegt.

Kampagne Auf Raucherbänken können Raucher mit ihrer Kippe zu wechselnden Fragen abstimmen. So landen die Zigaretten nicht auf der Straße. Die Bänke stehen am Sportpark Rheinkamp und auf dem Markt in Repelen.

Auch nebenan ist man diesbezüglich schon einen Schritt weiter. In Wesel hat der Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr in dieser Woche für eine Erhöhung der Verwarngelder votiert. CDU und SPD hatten einen entsprechenden Antrag gestellt. Der Weseler Rat muss die Entscheidung des Fachausschusses noch absegnen. Mit 100 Euro sanktioniert werden soll dort dann künftig zum Beispiel auch, wer Sperrmüll früher als am Abend vor dem Abholtermin an die Straße stellt oder, wer in der Öffentlichkeit ein Feuer macht. Die Frage ist: Wäre das auch ein Modell für die Grafenstadt?