Moerser Gastronomen zur Mehrwertsteuer „Essen zu gehen, ist Luxus geworden“

Erst die Corona-Pandemie mit all ihren Problemen und Einschränkungen und jetzt das: Ab Januar 2024 soll die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie auf 19 Prozent steigen. 2020 war sie auf sieben Prozent gesenkt worden, um der Branche in der Corona-Zeit zu helfen. Hatten Gastronomen zuletzt gehofft, dass die Anhebung des Satzes auf die alte Höhe zurückgenommen werden könnte, so hat sich dies wohl spätestens erledigt, seit das Bundesverfassungsgericht dem Bund 60 Milliarden Euro aus dem Haushalt gekappt hat. Nun stehen Gastronomen erneut vor der bangen Frage: Wie geht es weiter?