Pläne für Hochspannungsleitung in Moers : Strommasten höher als die Weißen Riesen

Moers Die Bürgerinitiative „Moers unter Hochspannung“ ruft auf, Einwendungen gegen die neue Stromleitung in Utfort einzulegen. Sie präferiert eine Erdleitung.

Seit dem 6. November liegen die Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren des Energieunternehmens Amprion öffentlich aus. Bis zum 19. Dezember können Bürger dagegen Einwendungen einlegen. Dazu fordert die Bürgerinitiative „Moers unter Hochspannung“ auf. Am Mittwochabend lud sie in die Regenbogenschule zu einer Bürgerinformation ein, um über das Verfahren zu informieren. „Die Masten sind Türme, zwei Meter höher als die Weißen Riesen in Homberg“, berichtete Bernd Schellen als stellvertretender Vorsitzender der Bürgerinitiative. Sie würden sehr nah an Gebäuden vorbei laufen, zum Beispiel an der Theodor-Heuss-Straße oder an der Straße Hinter dem Acker.