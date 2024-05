Wildtierhilfe in Moers gibt auf „Das ist eine Ohrfeige für den Naturschutz“

Sandra Swart kann nicht mehr und will nicht mehr: Die Moerserin gibt ihre Wildtier-Auffangstation in Kapellen auf. Zwei Jahre lang hat sie in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Kreis Wesel (Nabu) Gänse, Enten und andere Wasservögel, aber auch Krähen und andere kranke und verletzte Tiere, gepflegt, um sie dann wieder in die Freiheit zu entlassen. Doch ein Hin- und Her um die Genehmigung der Station, Streitigkeiten mit der Jägerschaft und anonyme Drohungen haben Sandra Swart zermürbt und krank gemacht. Von ihrer „ursprünglichen Intention, hilfsbedürftigen Tieren zu helfen“, sei „nur noch ein unendlicher bürokratischer Prozess übrig geblieben, der nach Urteil vieler befreundeter Wildtierhelfer bundesweit so nicht bekannt ist“, so Swart.