Herztag in Moers : Todesursache Nummer 1 im Kreis Wesel

Moers Auf dem 16. Moerser Herztag am St.-Josef-Krankenhaus referiert Chefarzt Stefan Schickel über das Vorhofflimmern. Warum Herz-Kreislauferkrankungen nach wie vor Todesursache Nummer 1 im Kreis Wesel sind.

Das Herz ist zuverlässig wie ein Uhrwerk – gewissenhaft versieht es ein Leben lang seinen Dienst und schlägt so über zwei Milliarden Mal in einem Menschenleben. „Dennoch kann es durch Herzrhythmusstörungen, den sogenannten Arrhythmien aus dem Takt geraten“, erklärt Stefan Schickel, Chefarzt der Klinik für Kardiologie am St.-Josef-Krankenhaus in Moers. Eine der häufigsten Arrhythmien sei das Vorhofflimmern – mehr als 1,8 Millionen Menschen in Deutschland würden darunter leiden – teilweise noch unentdeckt. „Das kann ernste Folgen haben“, erklärt der Kardiologe. „Zum Beispiel einen Schlaganfall oder die Entwicklung einer Herzschwäche“, sagt er und fügt hinzu: „Mit zunehmendem Lebensalter steigt das Risiko für Vorhofflimmern.“