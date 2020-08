Hermann-Runge-Gesamtschule in Moers : Bestätigte Corona-Infektion bei Oberstufenschüler

Labortest auf das Coronavirus. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Moers Da Abstands- und Hygieneregeln eingehalten wurden, läuft der Schulbetrieb in Absprache mit dem Gesundheitsamt und der Stadt weiter. Lehrkräfte sind nicht betroffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An der Hermann-Runge-Gesamtschule in Moers ist eine Person aus Schülerschaft der Oberstufe positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das hat der Kreis Wesel am Montagnachmittag mitgeteilt. Die Person befinde sich in Quarantäne, das Gesundheitsamt habe die Kontaktnachverfolgung aufgenommen, heißt es.

Neben der positiv getesteten Person aus der Schülerschaft befinden sich weitere elf Schüler vorsorglich in Quarantäne, da sie sich in räumlicher Nähe zu der infizierten Person aufgehalten haben. Dabei handelt es sich laut Kreisverwaltung um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Da Abstands- und Hygieneregeln eingehalten wurden, laufe der Schulbetrieb unter den aktuellen Hygienevorgaben in Absprache mit dem Gesundheitsamt und der Stadt weiter, heißt es. Lehrkräfte seien nicht betroffen, für die übrigen Schüler bestehe kein erhöhtes Risiko.