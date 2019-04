Musik in Moers: Ein Sohn Mannheims im Moerser Bollwerk

Ein Bühnenprofi in Aktion: Henning Wehland beim Gastspiel in Moers. Foto: Christoph Reichwein (crei)

MOERS Henning Wehland bewies, dass er auch als Solokünstler sein Publikum begeistern kann.

Viele kennen Henning Wehland als Sänger der Gruppe „Söhne Mannheims“. Er war auch Modererator beim Musiksender Viva2 und Jurymitglied bei der Sat1-Show „The Voice of Kids“. 2016 veröffentlichte er unter dem Titel „Der Letzte an der Bar“ sein erstes Soloalbum und war damit so erfolgreich, dass er jetzt eine zweite Tournee damit veranstaltet, die ihn und seine fünfköpfige Band am Samstag auch ins Moerser Jugendkulturzentrum Bollwerk 10“ führte. Knapp 90 Minuten lang präsentierte er vor vollem Haus eine „Mischung aus Rock, Hip-Hop, intelligentem Pop und Texten mit Haltung“. Eine Mischung, die er selbst als Crossover bezeichnet. Crossover, das bedeute für ihn: „Keine Schubladen im Kopf oder im Herzen zu tragen.“