Bilanz 2023 Paare heiraten gern in Moers

Weitere Informationen über Eheschließungen und die Samstagstermine in Moers gibt es auf der städtischen Internetseite www.moers.de unter den Stichworten „Eheschließungen“ und „Trauungen an Samstagen“ oder telefonisch unter 02841 201-679 und 201-690. Außerdem ist eine Online-Beratung per E-Mail an eheschliessungen@moers.de möglich.