Heiraten in Moers Diese Samstagstrautermine gibt es 2025

Am 15. März beginnen im Moerser Schloss die Samstagstrautermine 2025 des Standesamtes. Einen zweiten Termin für diesen Ort gibt es am 23. August. Insgesamt 16 Termine hat das Moerser Standesamt für das kommende Jahr im Angebot. Reservierungen sind ausschließlich telefonisch möglich. Im Kammermusiksaal des Martinstifts können sich Verliebte am 5. April das Ja-Wort geben. Trauungen führen die Standesbeamten im Alten Landratsamt am Kastell (26. April und 8. November), im Hotel Van der Valk (10. Mai, 12. Juli und 6. Dezember), im Schloss Lauersfort (14. Juni, 9. August und 6. September) und in der Galerie Peschkenhaus (28. Juni und 11. Oktober) durch. Seit diesem Jahr gibt es auch die Möglichkeit, sich „auf Kohle“ trauen zu lassen: im Fördermaschinenhaus der ehemaligen Zeche Rheinpreußen/Schacht IV. Termine dort bietet das Standesamt am 24. Mai, am 26. Juli und am 13. September an. Die Eheschließungen an Werktagen finden regulär im Trauzimmer des Alten Rathauses statt. Weitere Informationen zu Kosten und Reservierung: montags, dienstags und donnerstags zwischen 8 und 12 Uhr unter Telefon 02841 201-679 und 201-690 sowie auf der städtischen Internet-Seite www.moers.de unter dem Suchbegriff „Trauungen“.