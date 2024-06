Heimatliebe So schön ist es am Niederrhein

Liebe zur Heimat hat auch mit ihren Orten zu tun, an denen sich Kraft und Ruhe tanken lässt. Das Geleucht auf der Halde Rheinpreußen in Moers und die Halde Norddeutschland mit ihrem Haldenhaus in Neukirchen-Vluyn sind solche Orte. Sie erinnern an die Zeit von Zechen und Kohleförderung. Wer abends nach getaner Arbeit oder aus dem Urlaub kommend die eigenen vier Wände ansteuert, wird von diesen beiden Landmarken auf zu Hause eingestimmt. Die Grubenlampe ist schon von der A 42 bei Duisburg von Weitem zu sehen. Ähnlich faszinierend der Blick auf das Haldenhaus in Neukirchen-Vluyn. Vor allem bei Dunkelheit leuchten sie von Weitem.