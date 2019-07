Heimat-Tour 2019 : Ministerin radelt zum Moerser Schloss

Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung. Foto: dpa/Marius Becker

Moers Ina Scharrenbach macht auf ihrer Heimat-Tour Station in der Grafenstadt.

Zum Abschluss der dritten Etappe ihrer Heimat-Tour 2019 macht die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, Ina Scharrenbach, am Donnerstag, 25. Juli, ab circa 15.30 Uhr Station in Moers. Ihr Ziel ist dort das Moerser Schloss. Museumsleiterin Diana Finkele wird Scharrenbach am ehemaligen Sitz der Moerser Grafen empfangen und sie über die Besonderheiten der Grafschaft informieren.

Bei ihrem Besuch wird sich die Ministerin auch mit Vertretern der Bürgerschaft unterhalten. So habe sie bereits im Vorfeld der Visite großes Interesse an einem Gespräch mit Peter Boschheidgen, dem Vorsitzenden des Grafschafter Museums- und Geschichtsvereins (GMGV) gezeigt, teilt der Verein mit. Der GMGV ist einer der größten Vereine in der Region und verzeichnet nach eigenen Angaben einen stetigen Zuwachs an Mitgliedern.

Die Ministerin hatte die Heimat-Tour am 18. Juli im Sauerland gestartet. Auf insgesamt sechs Etappen will sie die Regionen von Nordrhein-Westfalen auf dem Fahrrad besuchen. „Ich möchte von den Bürgerinnen und Bürgern erfahren, was für sie Heimat ausmacht, wie sie diese gestalten und die guten Ideen für meine zukünftige Arbeit mitnehmen. Jede Region ist mit ihrer langen Geschichte und ihren Eigenarten prägend für Nordrhein-Westfalen“, sagte Scharrenbach zum Auftakt der Tour.