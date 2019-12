Hier bedient der Chef : Die Nähmaschinen-Spezialisten

Moers Seit 56 Jahren bietet die Firma Hegmann in Moers Know-how in Sachen Nähmaschinen.

Das Schneiderhandwerk hat Konjunktur – und mit im Gepäck die modernen und kreativen Nähcomputer mit PC-Software für höchste Ansprüche. Zum vielseitigen Sortiment gehört allerdings auch die immer noch leicht und einfach zu erlernende Nähmaschine für den Anfänger – über Over- und Coverlocker – bis hin zu Stickmaschinen und Bügelsystemen. Seit mehr als einem halben Jahrhundert präsentiert das Nähmaschinen-Fachgeschäft Hegmann an der Homberger Straße 3 die „ganze Welt der Nähmaschinen“.

Die Serie der RP Die Moerser Innenstadt hat Charme. Das liegt nicht zuletzt an den vielen kleinen Geschäften. Nicht selten haben sie eine lange Tradition. In der Serie mit dem Titel „Hier bedient der Chef“ stellt die Redaktion der Rheinischen Post in loser Reihenfolge inhabergeführten Einzelhandel und die Menschen dahinter vor.

„Immer wieder sind auch verschiedene Nähmaschinen-Hersteller bei uns zu Gast, um Sonderpräsentationen vorzustellen“, so Hegmann. Sie informieren dann zum aktuellen Thema „Textiles Gestalten“. Das Fachgeschäft präsentiert darüber hinaus eine große Auswahl an Zubehörteilen rund ums Nähen: Garne, Seiden, empfiehlt eine typgerechte Auswahl an Stoffen und Farben. Im Workshop werden zudem auch Nähkurse angeboten, die die Anwendung beflügeln: „Sie vermitteln und erläutern Schnittanpassungen und Schnittkonstruktionen“, so Hegmann. „Die Interessenten, die zu uns kommen, sind hochmotiviert und modisch interessiert.“