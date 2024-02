Haushaltsdebatte in Moers Grafschafter sehen Chance auf Etat ohne Steuererhöhung

Wie berichtet, droht in Moers, wie in vielen anderen Städten auch, eine Grundsteuererhöhung. Zuletzt gab es eine solche im Jahr 2015. Um ein klaffendes 23-Millionen-Euro-Loch im Etat zu stopfen, hat die Verwaltung eine Fast-Verdoppelung der Grundsteuer B um 600 Punkte oder eine scheibchenweise Erhöhung über zehn Jahre (60 Punkte) vorgeschlagen. Gleichzeitig mit Letzterer würde Moers erneut in die Haushaltssicherung rutschen. Aus kommunaler Sicht käme das einem Insolvenzantrag gleich.