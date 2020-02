Haushalt in Moers : CDU setzt auf Verbesserung

Moers Die Entnahme von Gewinnrückstellungen aus Gesellschaften sei eine Notlösung, sagt Fraktionschef Ingo Brohl.

Das Ganze, sagt Brohl sei eine Notlösung, die er bereits bei der Haushaltseinbringung ins Gespräch gebracht habe. „Was der CDU aber immer noch fehlt, ist ein Strukturveränderungs- und Verbesserungsprozess in der Kernverwaltung, in den Eigenbetrieben und den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Mit der Gewinnentnahme haben wir uns im wahrsten Sinne des Wortes nur Zeit gekauft, ein Pflaster auf den Haushalt geklebt. Für das Haushaltsjahr 2021, spätestens 2022 haben wir ein solches Pflaster nicht mehr, dann müssen Verbesserungen greifen.“

Der Fraktionschef weist auch darauf hin, dass die letzte Grundsteuererhöhung um 51 Prozentpunkte von 490 auf 740 Hebesatzpunkte im Jahr 2015 von der SPD-geführten Ratsmehrheit beschlossen wurde. „Und der Rat ist oberster Entscheidungsträger in einer Stadt.“ Bürgermeister Christoph Fleischhauer habe nach Amtsantritt übernehmen müssen. Die aktuelle Haushaltssituation stellt sich für Brohl hingegen anders dar. So liefen die Haushaltsabschlüsse am Ende stets besser als die Planungen, sagt er. Zum anderen seien externe Faktoren wie etwa erhöhte Pensionsrückstellungen durch Niedrigzinsphase und das Unterhaltsvorschussgesetz in einem Gesamtvolumen von 12 Millionen Euro durch die Stadt Moers zusätzlich in diesem Jahr zu stemmen.