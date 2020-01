Finanzlage in Moers : Brohl: SPD-Vorschlag schafft neues Haushaltsproblem

Moers Am Mittwoch hat SPD-Ratsmitglied Volker Marschmann erklärt, wie das Defizit im Haushaltsplan-Entwurf 2020 abgewandt werden kann. Der CDU-Fraktionschef warnt nun vor zu großer Euphorie.

Es scheint, als sei ein gemeinsamer Weg gefunden, die drohende Grundsteuer-Erhöhung in Moers zu verhindern – vorerst jedenfalls. Am Mittwoch hat SPD-Ratsmitglied Volker Marschmann erklärt, wie das Defizit im Haushaltsplan-Entwurf 2020 – Stand jetzt fehlen 3,7 Millionen Euro – abgewandt werden kann: durch Ausschüttungen von Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist.

Der Griff in die Gewinnrücklagen der Enni AöR, des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM), der Wohnungsbau Stadt Moers, der Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof und der Kultur GmbH verhindere zwar für dieses Jahr eine Grundsteuererhöhung, was auch gemeinsames politisches Ziel sei, mache die Stadt aber durch Besteuerung der Buchungen eher ärmer als reicher, sagt Brohl. Die CDU-Fraktion wolle das Thema in der kommenden Woche beraten und entscheiden. „Vor allem die Schwächung des Eigenkapitals der Enni AöR ist aber das nächste Haushaltsproblem, in das wir dann rennen. Nachdem der alte Enni-Vorstand seit Jahren nur Maßnahmen wie die Kanalsanierung in der Innenstadt angekündigt hat, ist in den letzten Sitzungen des Verwaltungsrats durch den neuen Vorstand sehr deutlich aufgezeigt worden, welche Baustellen offen, welche Problemlagen da sind und welch immenser Finanzierungsbedarf dabei besteht.“