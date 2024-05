Tipps der Haus & Grund Moers So klappt es mit der Fußballparty zu Hause

Moers · Fußball-Deko am Haus, Rudelgucken im Garten: Was ist erlaubt und was geht zu weit? Die Haus & Grund Grafschaft Moers hat Tipps für Fans.

28.05.2024 , 17:00 Uhr

Fans feiern auf einer Public-Viewing-Veranstaltung bei der Fußball-EM 2016. Foto: dpa/Peter Steffen

Die Fußball-Europameisterschaft stehe vor der Tür – im wahrsten Sinne des Wortes, schließlich ist Deutschland diesmal Gastgeber. „Viele möchten dann sicher Haus oder Wohnung dekorieren und Freunde zur EM-Party einladen. Mit etwas Rücksichtnahme auf die Nachbarn steht ungetrübtem Fußballvergnügen nichts im Wege“, meint die Haus & Grund Moers – und gibt einige Tipps. „Fußballfans dürfen ihr Haus natürlich zur EM dekorieren – egal ob sie Mieter oder Eigentümer sind“, sagte Markus Kruse, Geschäftsführer von Haus & Grund Grafschaft Moers. Er gibt aber eines zu bedenken: „Fahnen, Wimpel oder Girlanden müssen so angebracht werden, dass sie nicht herunterfallen und jemanden verletzen oder zum Beispiel Autos beschädigen können.“ Wer zur sicheren Befestigung etwa einen Haken an der Fassade anbringe, greife in die Bausubstanz ein. „Dafür benötigen Mieter die Erlaubnis des Vermieters“, sagte Kruse. Wer eine große Fahne aufhängen möchte, sollte außerdem darauf achten, dass davon nicht die Fenster der Nachbarn verdeckt werden. „Wir empfehlen auch während der Europameisterschaft immer Rücksicht auf die Nachbarn zu nehmen“, sagte Kruse von Haus & Grund an der Weygoldstraße in Moers. Das gelte besonders für die EM-Party daheim, auf dem Balkon oder im Garten: „Für Public Viewing während der Fußball-EM sind die Lärmschutzregeln zwar gelockert worden“, erklärte Kruse. „Das gilt allerdings nicht für den privaten Bereich. Zu Hause müssen Fußballfans daher die Spielregeln einhalten und ab 22 Uhr die Nachtruhe weniger fußballbegeisterter Nachbarn beachten.“ 26 der 51 EM-Partien werden erst um 21 Uhr angepfiffen. Bei früheren Spielen an Sonntagen sei die bundesweit von null bis 24 Uhr geltende Sonn- und Feiertagsruhe zu beachten. „Zu den festgelegten Ruhezeiten sind Geräusche tagsüber auf Zimmerlautstärke zu reduzieren. Hier sollte die Grenze von 40 Dezibel nicht überschritten werden“, sagte Markus Kruse. Er empfiehlt grundsätzlich, vor der Fußball-Party mit den Nachbarn zu sprechen, damit sie sich darauf einstellen und rechtzeitig ihre Fenster schließen können. „Vielleicht schaut man sich die Spiele auch mit den Nachbarn gemeinsam an und fiebert für seine Lieblingsmannschaft mit“, schlug Kruse vor. „Alternativ kann es sich gerade in der Etagenwohnung anbieten, zum Public Viewing oder in die Kneipe zu gehen.“ Nur auf die leichte Schulter nehmen sollte man die Sache nicht: Die Nachtruhe gehöre zu den elementaren Bestandteilen einer Hausordnung. Mieter, die dagegen verstoßen, müssten mit einer Abmahnung vom Vermieter rechnen. Im Wiederholungsfall drohe die Kündigung. Eigentümer können auf Unterlassung und Schadenersatz verklagt werden.

(pogo)