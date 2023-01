Haus & Grund Grafschaft Moers erklärt Wie das Jobcenter Mietern bei Heizkostennachzahlungen helfen kann

Beispiel: Einem Paar mit einem Kind und durchschnittlicher Miete stehen bei der Grundsicherung monatlich 1790 Euro zu. Wenn ihr anrechenbares Einkommen einschließlich Kindergeld 2000 Euro im Monat beträgt, hat das Paar keinen laufenden Anspruch auf Grundsicherung. Muss nun aber eine Heizkosten-Nachforderung von 600 Euro gezahlt werden, dann steigt der Leistungsanspruch im Monat der Fälligkeit auf 2390 Euro. So entsteht in diesem Monat ein Leistungsanspruch in Höhe von 390 Euro.