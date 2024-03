Hauptverkehrsader in Moers Größtes Straßensanierungsprojekt der nächsten Jahre startet

An der Filder Straße sollen die ab Dienstag, 2. April, beginnenden Bauarbeiten rund acht Monate dauern. Um Beeinträchtigungen gering zu halten, wird Enni die in bis zu vier Metern Tiefe und in der Fahrbahnmitte liegenden Kanäle jeweils nur in Abschnitten von 15 Metern austau-schen. Wegen des unterschiedlichen Gefälles könnten die Monteure dabei nur schrittweise vorgehen, heißt es. So wird erst der Schmutzwasser- und danach den Regenwasserkanal saniert.