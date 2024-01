Alarm auf dem Smartphone Handy meldet Hausbewohner Einbruch in Moers

Unbekannte Täter sind am Montag in ein Einfamilienhaus an der Burgundenstraße in Moers eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen sie die Tür zur Terrasse des Hauses ein und hebelten zusätzlich das Schloss auf. So gelangten die Einbrecher in das Gebäude, ob sie etwas mitgenommen haben, ist noch unklar.