Den Handy-Akku unterwegs aufladen : Enni stellt Solar-Sitzbänke in Moers und Neukirchen-Vluyn auf

Moers/Neukirchen-Vluyn Der Versorger hat zu seinem 20-jährigen Bestehen Sitzbänke aufgestellt, an denen Handy-Nutzer die Akkus ihrer Geräte mit Strom aus Sonnenenergie aufladen können.

Die Bänke stehen am Königlichen Hof in Moers und am Vluyner Platz in Neukirchen-Vluyn und sind mit jeweils zwei USB-Anschlüssen ausgestattet. Nach Auskunft der Enni soll auch induktives Laden möglich sein. Schüler des Gymnasiums in den Filder Benden und des Julius-Stursberg-Gymnasiums haben die futuristischen Bänke mit einem Spruch versehen, mit dem sie Erwachsene für den Klimaschutz sensibilisieren wollen: Die Bank in Moers ziert der Aufdruck „Gutes Klima – in Moers eine Bank“ und die in Neukirchen-Vluyn „Klimaschutz: Jetzt aktiv sein ist uNVerzichtbar“. Ziel der Schüler ist es, die Energiewende in den Städten sichtbar zu machen.