Initiativkreis Moers Lohmann beklagt „Dauerkrisenmodus“

Hans Peter Wollseifer, der bis Ende 2022 als Handwerkspräsident einen der größten Arbeitgeberverbände in Deutschland geleitet hat und nun dessen Ehrenpräsident ist, griff in seiner Rede die Punkte von Lohmann auf und zeigte an zahlreichen Beispielen eindrucksvoll, wo die Probleme des deutschen Mittelstandes derzeit liegen. Viele Politiker würden in Deutschland permanent von dringend nötigem Bürokratieabbau reden, aber genau das Gegenteil finde statt. „Wenn in nur zwei Jahren Ampelregierung allein in Berlin gut 1300 neue Beamtenstellen geschaffen worden sind, davon ein Großteil im Wirtschaftsministerium, darf man sich auch nicht wundern, dass auf die Unternehmen immer weiter ausufernde Verwaltungsbürokratie zukomme“ so Wollseifer.