Handwerk in Moers : Meisterin mit dem Blick für Mode

Schneidermeisterin Sebastiana Marchionna in ihrem Atelier in Moers. Die typgerechte Auswahl von Stoffen, Farben und Schnitten ist essentieller Bestandteil ihrer Profession. Foto: Norbert Prümen (nop)

Moers Maßschneiderin Sebastiana Marchionna hat in ihrer Branche einen Namen – weit über die Landesgrenzen hinaus.

Sebastiana Marchionna sieht sich selbst als Botschafterin der Mode – und eines immer seltener werdenden Handwerks. Unsere Couture Academy wirbt um Schneiderinnen, Designstudentinnen, Meisterinnen, Dozentinnen an Modeschulen und erfahrene Hobby-Schneiderinnen“ – mit diesem Appell macht die Maßschneiderin auf ihr in Fachkreisen anerkanntes Mode-Atelier für Maßschneiderei, Konfektion und Designer-Mode aufmerksam. Und sie verspricht den Bewerberinnen und Interessenten gleich ein ganzes Paket an Fähigkeiten, wie zum Beispiel: handwerkliche Techniken, Schnittkonstruktionen und Schnittanpassung, aber auch besondere Techniken wie Drapieren oder Spitzenverarbeitung.

Die Kurse werden in kleinen Gruppen bis zu drei Personen oder auch im Einzelunterricht organisiert. In der Regel sind es zwei Wochenenden mit rund einem Monat Abstand dazwischen, damit die Nähhausaufgaben in Ruhe erledigt werden können. „Das Interesse, die handwerklichen Techniken zu erlernen, ist groß“, berichtet die Schneidermeisterin. Und: Sie will weiter motivieren – vor allem aber, ihre Kenntnisse und ihre langen Erfahrungen weitergeben.

Info Ausbildung dauert drei Jahre Ausbildung Die Ausbildung zum Maßschneider dauert drei Jahre. Die Auszubildenden lernen im Betrieb und in der Berufsschule. Dabei setzen die angehenden Maßschneider bereits dort einen Schwerpunkten im Bereich Damen- oder Herrenmode.

Info www.bundesverband-mass-schneider.de

Eine besondere Inspiration: Eine Jacke im Chanel-Stil – „nach originalen Techniken in einer Mischung aus Heimarbeit und Atelier.“ Sie habe lange nach den richtigen Zutaten gesucht, um die Jacke getreu der damaligen Schneidertechniken zu verarbeiten, verrät Marchionna. In dem angebotenen Workshop wird die traditionelle Verarbeitung vermittelt, ergänzt um rationale Techniken.

In ihrer Branche genießt Sebastiana Marchionna weit über die Landesgrenzen hinaus hohe Anerkennung. Zahlreiche Auszeichnungen bei fachlichen Wettbewerben auf Landes- und Bundesebene sind ein Beweis mehr für ihre Kunst. Seit 1993 bildet Marchionna junge Menschen aus. „Der Umgang mit ihnen macht mir sehr viel Freude“, sagt sie. „Denn diejenigen, die zur mir kommen, sind hochmotiviert und leisten ausgezeichnete Arbeit.“ Marchionna bildet bewusst junge Menschen verschiedener Nationalitäten aus – „um die unterschiedlichen Kulturen über das Handwerk zusammenzuführen“, wie sie sagt. Die gesellschaftliche Integration ausländischer Mitarbeiter verlaufe wesentlich über die Ausbildung und den Beruf. „Das habe ich am eigenen Leib erfahren, als ich, kaum der Schule entwachsen, vor mehr als vier Jahrzehnten nach Deutschland kam.“ Sie habe aus der positiven Erfahrung ihr Lebenswerk aufgebaut, erzählt die Schneidermeisterin. Im Atelier Marchionna entsteht aber nicht nur Mode nach Maß und Maßkonfektion für Damen und Herren. Die Mode-Fachfrau berät ebenso in Farb- und Stilfragen. Sie erkennt auf Anhieb den Frühlings-, den Sommer- oder Herbsttyp. „Das ist für die Auswahl der Stoffe unerlässlich“, sagt sie. Mode nach Maß wird in meinem Atelier seit dem Jahr 1975 professionell gefertigt.“