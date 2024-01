Handlungsprogramm Wirtschaft Moers IHK und Stadt mit Ergebnissen zufrieden

In einem Handlungsprogramm wollte die IHK Unternehmen und Verwaltung in der Grafenstadt zusammenbringen. Startschuss war 2021. So fällt das Resümee aus.

18.01.2024 , 16:30 Uhr

Christoph Fleischhauer (l.) und Stefan Dietzfelbinger (r.) zusammen mit den Mitgliedern des Steuerungskreises. Foto: Stadt Moers

(RP) 2021 haben die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer (IHK) und die Stadt Moers den Startschuss für das Handlungsprogramm Wirtschaft Moers gegeben. Der Wirtschaftsstandort Moers habe Luft nach oben, hieß es damals zum Projektstart. Das Ziel: Gemeinsam mit den Unternehmen der Stadt den Fokus darauf zu richten, wie sich selbiger stärken und zukunftssicher aufzustellen lässt. Der Steuerungskreis hat sich nun über den Umsetzungsstand der Projekte ausgetauscht und weitere Möglichkeiten für die Moerser Wirtschaft diskutiert. In vier Arbeitsgruppen hatten Vertreter der Stadt und der Wirtschaft 38 Vorhaben zu den Themenfeldern Innenstadt, Wirtschaftsstandort, Fachkräfte und Digitalisierung entwickelt. So teilt es die IHK mit. Vorhandene Potenziale sollen genutzt, neue Möglichkeiten entwickelt werden. Bei der Zukunftskonferenz im September 2022 hatten die Beteiligten die Pläne der Öffentlichkeit präsentiert. „Das Handlungsprogramm Wirtschaft Moers ist ein bedeutender Schritt, um die Stadt wirtschaftlich voranzubringen. Unsere Projekte tragen dazu bei, neue Perspektiven für die Unternehmer vor Ort zu schaffen“, sagt Bürgermeister Christoph Fleischhauer. „Es freut mich deshalb, dass wir bereits in kurzer Zeit viele Erfolge verzeichnen können.“ Dazu zählt aus Sicht der Projektpartner beispielsweise, dass die Wirtschaftsförderung der Stadt sowie die Moers Marketing GmbH personell und finanziell gestärkt wurden. Zudem, heißt es weiter, unterstützten die beteiligten Akteure gemeinsam mit zahlreichen Initiativen Jugendliche und Unternehmen. So wolle man Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungsmarkt möglichst passgenau zusammenführen. Das, sagt die IHK, sei vor allem mit Blick auf den Fachkräftemangel unter den Moerser Unternehmen ein wichtiger Schritt. „Indem wir unsere Ressourcen und Expertise bündeln, stellen wir gemeinsam die Weichen für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort Moers. Es ist wichtig, dass wir weiter am Ball bleiben. Wir werden diesen Prozess deshalb auch zukünftig unterstützen“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Stefan Dietzfelbinger. Die Sitzung des Steuerungskreises runde den Arbeitsprozess zum Handlungsprogramm Wirtschaft Moers ab, die Akteure setzen den Dialog weiter fort. Zum Projektstart 2021 hatte die IHK Ergebnisse aus verschiedenen Unternehmensbefragungen präsentiert. Als zu hoch wurde dabei die Belastung durch kommunale Steuer und Abgaben kritisiert. Verbesserungsbedarf sahen die Unternehmen auch bei der Dauer von Genehmigungsverfahren, beim Angebot von Gewerbeimmobilien und bei der Kinderbetreuung.

(juha)