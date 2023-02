Bilanz des Handelsverbandes 2022 Energiepreise und Krieg drücken die Kaufstimmung

Leerstände von Geschäftsimmobilien, meist in den sogenannten B- und C-Lagen der Innenstädte, seien weiterhin sichtbar und zeugten von einem grundsätzlichen Wandel in der Handelslandschaft und den geänderten Anforderungen an eine Innenstadt der Zukunft, heißt es weiter. „Eine deutliche Botschaft an die lokalen Entscheidungsträger“, so Lewitzky. Aus den Antworten der Unternehmer ginge eindeutig hervor, dass die gewachsenen Einkaufsbereiche attraktiver gestaltet werden müssten. Dort seien auch die Kommunen und die lokale Politik in der Pflicht.