Einzelhandel in Moers Viele Unterschriften für dritten verkaufsoffenen Sonntag

In Xanten gibt es sieben, in Duisburg sogar 13, vier davon in der City. Und Moers? Gerade mal zwei verkaufsoffene Sonntage leistet sich die Grafenstadt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass große Teile der Politik nicht wollen, dass Geschäfte sonntags ihre Türen öffnen. Zum Beispiel, weil auch deren Mitarbeitende ihre Sonntagsruhe verdienten.