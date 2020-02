Karneval : Haltverbote, Glas- und Jugendschutzkontrollen

Moers Stadt achtet darauf, dass Regeln eingehalten werden.

Die Stadtverwaltung hat darauf hingewiesen, dass am Nelkensamstag, 22. Februar, an vielen Stellen wieder besondere Regeln gelten. Die Innenstadt befindet sich spätestens ab 13.30 Uhr fest in Narrenhänden. Auf der gesamten Zugstrecke und auf dem Friedrich-Ebert-Platz gilt daher bereits ab acht Uhr absolutes Haltverbot. Auf der Diergardt-, Augusta-, Filder und Essenberger Straße, „An der Berufsschule“ und auf der Walpurgisstraße wird dies ebenfalls so sein.