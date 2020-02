Moers : Halteverbot an Kehrtagen: Falschparker müssen jetzt zahlen

Moers Wer sein Fahrzeug an Kehrtagen im ausgeschilderten Haltverbot parkt, muss ab sofort mit einem „Knöllchen“ rechnen. Wie berichtet, hat die Stadt Moers für eine eineinhalbjährige Erprobungsphase entlang der Kirschenallee, der Lothar- und Trajanstraße in Hochstraß sowie an der Reichwein- und Kaiserstraße in Vinn ein solches Verbot montags beziehungsweise mittwochs von 7 bis 11 Uhr eingerichtet.

In den vergangenen Wochen seien Falschparker lediglich per Infozettel darauf aufmerksam gemacht, teilt die Stadt mit. Über das Haltverbot wurde nach einem politischen Antrag entschieden. Berücksichtigt wurden dabei auch Straßenzüge, zu denen die Verwaltung in den vergangenen Jahren Bürgerbeschwerden erhalten hat. Zum Beispiel an der Lotharstraße, in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof. Eine Anwohnerin hatte dort aus der Not heraus immer wieder selber zum Kehrbesen gegriffen und deshalb für Halteverbote und eine konsequente Kontrolle plädiert. Die diesbezüglichen Bedenken in Verwaltung und Politik waren zunächst groß. Die Enni befürchtete unter anderem einen „Schilderwald“; außerdem, hieß es, sei die Straßenreinigung dann nicht mehr flexibel. Aus der Politik war zu hören, es gebe immer Autofahrer, die sich nicht an Verbote hielten.