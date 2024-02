Digitalisierung in Moers Künstliche Intelligenz ist Thema beim „Hackday“

Am ersten März-Wochenende laden die Stadt Moers und der Verein „Code for Niederrhein“ zum „Hackday“ ein. Das überregionale Event findet am Samstag, 2. März, und am Sonntag, 3. März, bereits zum neunten Mal im Rathaus Moers, Rathausplatz 1, statt. „Der ‚Hackday’ richtet sich an alle, die Lust auf digitale Themen haben und hierzu gerne netzwerken“, sagt Beigeordneter Claus Arndt. „Es sollen ‚handgemachte‘ technische Lösungen entstehen, die einen Mehrwert für die Stadtgesellschaft bilden.“