Begabtenförderung in Moers Erste Einblicke ins Gymnasium am „Clever-Tag“

Seit Februar 2014 gibt es am Gymnasium Rheinkamp das Projekt „Cleverix“. Die Cleverixe sind Teilnehmer des Begabtenförderungsprogramms des Gymnasiums. Kinder, die sich als besonders wissbegierig und lernwillig erwiesen haben, dürfen den Regelunterricht bis zu vier Stunden in der Woche verlassen, um an eigenen Projekten, deren Themen und Inhalte weit über den normalen Schulstoff hinausgehen, zu forschen. Diese laden nicht nur regelmäßig Viertklässler zum Experimentieren ein, sondern fungieren auch als Kulturbotschafter und informieren die Schüler des Gymnasiums mit den monatlichen kulturellen Angeboten in Moers. Auch am Tag der offenen Tür, am 4.November, werden die Cleverixe vertreten sein und ihre aktuellen Projekte vorstellen.