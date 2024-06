Grafschafter Gymnasium in Moers Wie sich Jugendliche auf die Europawahl vorbereiten

Ein Grundkurs Sozialwissenschaften bot in den Pausen fiktive Wahlstände von Parteien und deren Spitzenkandidaten an, um mit der Schulgemeinschaft in den Dialog zu treten. Hinter jedem Stand war dabei ein Plakat mit der Übersicht aufgehängt, was im Programm der jeweiligen Partei steht und welche Vor- und Nachteile sich die jugendlichen Gestalter der Plakate davon versprechen.