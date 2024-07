Gymnasium in Moers Adolfiner verabschieden ihren „Hausi“

Am letzten Schultag vor den Ferien versammelten sich sämtliche Klassen am Moerser Gymnasium Adolfinum in der Turnhalle, um einen ganz besonderen Menschen zu verabschieden. Fast 30 Jahre lang war Guido Schugens Schulhausmeister. Mit einer speziell für ihn umgedichteten Variante des berühmten Queen-Songs „We will rock you“ und dem dazugehörigen rhythmischen Fußstampfen und Händeklatschen sowie einer übergroßen Packung „Mercie“-Schokolade bedankten sich „seine“ Schüler für diese Zeit.