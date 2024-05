Gymnasiast aus Moers Adolfiner erfolgreich bei „Schüler experimentieren“

Was haben Bioschleim, verknotete Haare und Laternensingen gemeinsam? Diese Themen gehören zu den 43 eingereichten Projekten beim NRW-Landeswettbewerb „Schüler experimentieren“, der in Essen endete. Zum großen Finale trafen sich 66 junge Forscher und Forscherinnen im Alter von neun bis 14 Jahren aus ganz Nordrhein-Westfalen und präsentierten ihre Projekte. Sie hatten sich bereits erfolgreich in zwölf Regional-Wettbewerben gegen ihre Konkurrenz durchgesetzt.