Kostenpflichtiger Inhalt: Gymnasium in Moers : Vorreiter beim Lernen auf Distanz

Lehrerin Stefanie Sommer sitzt im leeren Klassenraum am Gymnasium Filder Benden. Ihre Schüler sind per Video mit ihr verbunden. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Alle Schulen in NRW können ab sofort eine neue digitale Lernplattform für den Unterricht auf Distanz nutzen. In Moers setzt das Gymnasium in den Filder Benden schon seit 2008 auf Unterricht im digitalen Klassenraum.