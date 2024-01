Gymnasium in Moers So laufen Unterricht und Jugendarbeit in der Hightech-Schülerwerkstatt

Norik besucht die siebte Klasse am Gymnasium in den Filder Benden. Wenn er am Freitagnachmittag zurück in die Schule geht, sind seine Mitschüler auf dem Weg ins Wochenende. Im schulischen FabLab – einer modernen Schülerwerkstatt – trifft er sich mit Gleichgesinnten, um dort selbst gewählte Projekte mit computerunterstützten Werkzeugen umzusetzen.