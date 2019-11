Zehn Jahre Auschwitz-Fahrt : Adolfinum feiert besonderes Projekt

Mehr als 2000 Schüler des Gymnasium Adolfinum haben in den vergangenen Jahren das einstige Konzentrationslager Auschwitz besucht.

Am 21. November feiert das Gymnasium Adolfinum einen besonderen Anlass mit einem Festakt in der Aula: das zehnjährige Bestehen der Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz. Mehr als 2000 Schüler haben in den vergangenen Jahren das einstige Konzentrationslager besucht. Seit 2010 hat am Adolfinum die gesamte Jahrgangsstufe zehn die Möglichkeit dazu. Obwohl die Teilnahme freiwillig ist, nimmt der allergrößte Teil der Schüler das Angebot an.