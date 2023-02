Gymnasium aus Moers Mit diesen Ideen treten Adolfiner bei „Jugend forscht“ an

Auch Ida Pappendieck hatte für die Generalprobe vor dem großen Wettbewerb eine kleine Präsentation vorbereitet. Sie geht in die 11. Klasse und beschäftigt sich in ihrer Forschungsarbeit mit dem Einfluss von Rauchen auf die Speichel-Amylase. „Viele Jugendliche in meinem Alter rauchen und der Rauch kommt zuerst vor allem mit dem Speichel in Berührung. Man kennt zwar die Langzeitfolgen vom Rauchen, aber was passiert mit dem Speichel?“, so die 16-Jährige.