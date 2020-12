Gymnasium in Moers : Adolfinum kürt die besten Vorleser

Echte Talente: Lasse Stais (v.l.), Tammo Ehrentraut, Felipe Staden, Karoline Trinkler und Henrietta Sommer. Foto: Norbert Prümen

MOERS Seit inzwischen mehr als zehn Jahren werden am Adolfinum alljährlich nach den Sommerferien die besten Vorleser der sechsten Jahrgangsklassen ermittelt. An diesem Montag traten die Sieger der Klassen 6a bis 6e zu ihrem abschließenden Wettbewerb an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jutta Langhoff

Gut vorzulesen ist eine Kunst. Nicht umsonst werden dafür bei Hörbüchern versierte Schauspieler eingesetzt. Doch auch einige Schüler am Moerser Gymnasium Adolfinum haben in dieser Hinsicht einiges zu bieten. Seit inzwischen mehr als zehn Jahren werden dort alljährlich nach den Sommerferien die besten Vorleser der sechsten Jahrgangsklassen ermittelt. An diesem Montag traten die Sieger der Klassen 6a bis 6e zu ihrem abschließenden Wettbewerb coronabedingt diesmal nicht in der Schulbücherei, sondern in der Aula an.

Wie immer hatte die erste Stufe des Wettbewerbs zunächst innerhalb der einzelnen Klassen stattgefunden. „Die Zahl der Bewerbungen dafür ist immer ziemlich hoch“, berichtete Lehrerin Dina Mecklenburg, neben ihrer Kollegin Barbara Reiss eine der beiden Organisatorinnen des Wettbewerbs. „Rund zehn pro Klasse dürften es schon sein, wobei die Mädchen meistens den größten Anteil ausmachen.“

Über die jeweiligen Klassensiegerinnen oder -sieger entscheiden in erster Linie deren Mitschüler. Beim Finale gibt es dann eine fünfköpfige Jury, die in diesem Fall aus den beiden Deutschlehrern Babett Götz und Nils Koopmann, der Mitorganisatorin Barbara Reiss, dem ehemaligen Schulleiter des Adolfinums Hans van Stephoudt und dem Sieger der letzten Vorlesewettbewerbs Jan-Jakob Oldenstädt bestand.

Um kurz vor elf Uhr am Montag ging es nach einer kurzen Begrüßung durch Dina Mecklenburg los. Beginnend mit dem Kandidaten Lasse Stais aus der 6a lasen nacheinander Tammo Ehrentraut (6b), Felipe Staden (6c), Karoline Frinkler (6d) und Hernrietta Sommer zuerst jeweils drei Minuten aus einem von ihnen selbst gewählten Buch und anschließend in derselben Reihenfolge, aus dem von Barbara Reiss und Dina Mecklenburg zuvor ausgesuchten Jugendbuch „Rico, Oskar und das Missverständnis“ von Andreas Steinhöfel.

Dabei wurde in beiden Durchläufen neben dem Lesefluss auch die entsprechende Betonung der jeweils vorgetragenen Textpassagen beurteilt. Kein leichtes Unterfangen für die Jury, denn alle fünf Kandidaten erwiesen sich als erstaunlich ebenbürtig. Am Ende entschied man sich jedoch nach einer gut 15-minütigen Beratung schließlich für Karoline Frinkler. Sie hatte in diesem Wettbewerb in der Tat nicht nur die deutlichste Vorlesestimme und das beste Lesetempo, sondern betonte auch beide Texte souverän an genau den richtigen Stellen mit genau der richtigen Vehemenz.