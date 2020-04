Serie Straßen in Moers : Gustav Kautz – ein Bürgermeister mit Herz

MOERS Von 1865 bis 1897 war der Politiker Bürgermeister der Kreisstadt Moers. Er galt als engagierter Verwaltungsbeamter.

Eine Bronzegedenktafel und eine Straße erinnern an einen ebenso populären wie bedeutenden Moerser Bürger: Gustav Kautz. Nahezu 33 Jahre – von 1865 bis 1897 – war der Politiker Bürgermeister der Kreisstadt Moers. „Dreimal wurde er für eine zwölfjährige Dauer – und das einstimmig – in das hohe Amt gewählt“, heißt es in der Chronik. Zudem wurde auf seine Veranlassung hin die Volksbank des Kreises Moers – mit Sitz in Moers – ins Leben gerufen.