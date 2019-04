Kindergarten in Moers : „Wir wollen den Kindern das Osterfest verständlich machen“

MOERS Die Betreuung von Kindern in einer Kita ist noch immer überwiegend Frauensache. Guido Brohl gehört zu den Ausnahmen: Der Erzieher leitet den Kindergarten St. Marien in Moers.

Der Kindergarten St. Marien an der Königsberger Straße – er gehört zur Großgemeinde St. Martinus – verdient schon eine besondere Beachtung. Er gehört nämlich zu den ganz wenigen Kitas in der Region, die von einem Leiter geführt werden: Guido Brohl. Der engagierte 40-Jährige ist sich auch seiner Sonderstellung bewusst – und ist davon überzeugt, „eine gute Wahl getroffen zu haben.“ Seit wenigen Wochen erst leitet er die Einrichtung, nachdem er bereits seit 2016 als Stellvertreter im Einsatz war.

Für ihn gelten sie darüber hinaus als Lebensraum für Kinder in Geborgenheit und Aufbruch. Ihre Persönlichkeit und ihre Bildung zu fördern und sich mit ihnen und ihren Wünschen auf die Reise zu begeben, sieht er als vordringliche Aufgabe. Die Vorbereitung auf das Osterfest stand in den letzten Wochen aber im Mittelpunkt vieler Aktionen. „Palmzweige wurden gebunden, es wurde gebastelt, gemalt, gesungen, es wurden Geschichten erzählt, nach dem Sinn des Osterhasen gefragt, von Gott in der Welt berichtet, um das Osterfest bildlich darzustellen und es den Kindern verständlich zu machen“, erläutert Brohl das Programm. Das gemeinsame Frühstück und das Ostereier-Suchen zum Abschluss wurde für alle Beteiligten dann zum Erlebnis.

Kitas in Kamp-Lintfort : Die Kita in der St.- Marien-Kirche

Guido Brohl ist ein Moerser Urgestein, in Hochstraß aufgewachsen, von früher Jugend an mit der Kirche verbunden, war Messdiener, hat die Jugend-Ferienlager auf Ameland viele Jahre betreut. Nach seiner Erzieher-Ausbildung war er lange im Schifferkinderheim in Duisburg tätig. Die Bindung zu Kindern hat ihn von Jugend an geprägt.