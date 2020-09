Gute Grundwasserqualität in Moers : Enni und Landwirte arbeiten seit 25 Jahren zusammen

Moers In NRW gibt es gut 100 Kooperationen zwischen Land- und Wasserwirtschaft. Jene in Moers zählt zu den ältesten. Im Moerser Grundwasser finden sich deshalb kaum Nitrate und Giftstoffe.

Dass die Enni Energie & Umwelt einer der größten Wasseranbieter am Niederrhein ist, ist bekannt. Was viele nicht wissen: Hinter den Kulissen ziehen das Unternehmen und die in Vinn wirtschaftenden Landwirte an einem Strang, um das Grundwasser zu schützen und die Güte auf einem konstant hohen Niveau zu halten – und das bereits seit 25 Jahren.

In NRW gibt es gut 100 Kooperationen zwischen Land- und Wasserwirtschaft. Jene in Moers zählt zu den ältesten. Zur Gründung 1995 schlossen sich auf dem mehr als 800 Hektar großen Wassereinzugsgebiet Vinn/ Schwafheim die dort wirtschaftenden Landwirte und die Stadtwerke Moers als damaliger Wasserwerksbetreiber zusammen. Seitdem sind die Nitratwerte von fast 70 Milligramm pro Liter auf heutige Werte von unter 30 Milligramm pro Liter gesunken. Neben vielen das Grundwasser schonenden Maßnahmen habe sich vor allem ein von Enni finanzierter Berater der Landwirtschaftskammer NRW, Kreisstelle Kleve / Wesel, als Glücksfall erwiesen, heißt es. Als Bindeglied zwischen dem Wasserversorger und den mittlerweile 21 Kooperationslandwirten berät Andre Krohn diese in allen Fragen des Pflanzenanbaus und -schutzes sowie der Düngung. Zudem finanziert Enni verschiedene Programme für den Gewässerschutz. So säen die Landwirte nach der Haupternte so genannte Zwischenfrüchte. Diese nehmen den verbleibenden Stickstoff aus dem Boden auf, wodurch deutlich weniger Nitrat ins Grundwasser gelangt.