Grundstücksmarkt in Moers Umsatzzahlen wieder leicht gestiegen

Moers · In Moers hat es in der ersten Jahreshälfte 2024 mehr Grundstückskäufe gegeben als im ersten Halbjahr 2023. Besonders Wohnung stehen bei Käufern in der Grafenstadt hoch im Kurs.

15.07.2024 , 16:30 Uhr

Der Umsatz auf dem Moerser Grundstücksmarkt steigt wieder. Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

Die Umsatzzahlen auf dem Grundstücksmarkt in der Stadt Moers sind im ersten Halbjahr 2024 wieder leicht gestiegen. Das hat der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in seinem aktuellen Bericht festgestellt. Die Anzahl der registrierten Kauffälle nahm demnach in den ersten sechs Monaten des Jahres im Vergleich zum selben Zeitraum 2023 um 5,2 Prozent von 307 auf 323 zu. Der Geldumsatz stieg von 89,4 Millionen Euro auf 92,8 Millionen Euro. Das entspricht einem prozentualen Zuwachs um 3,8 Prozent. Der Flächenumsatz hat im Vergleich zum ersten Halbjahr vergangenen Jahres um 1,4 Prozent erhöht, also um 0,3 Hektar. Die Anzahl der Wohnungen ist bei den Weiterverkäufen um 20,8 Prozent von 101 auf 122 gestiegen. Bei den Ein- und Zweifamilienhäuser konnte die Geschäftsstelle gerade einmal drei Kaufverträge mehr registrieren – ein Plus von 2,4 Prozent. Mehr Daten und Umsatzzahlen des ersten Halbjahres zu unbebauten und bebauten Grundstücken sowie Wohnungs- und Teileigentum sind einem Flyer des Gutachterausschusses für Grundstückswerte zu entnehmen, der im Rathaus und in der Stadtinformation sowie online unter www.gars.nrw/moers erhältlich ist.

(juha)