Grundsteuer-Ranking : Warum Moers eine der teuersten Großstädte ist

Erhöht wurde die Grundsteuer B in Moers zuletzt 2015. Foto: dpa / Andrea Warnecke

Moers Im Grundsteuer-Ranking des Eigentümervereins Haus & Grund liegt Moers auf Platz 90. Untersucht wurden die 100 größten Städte in Deutschland.

Je nach Wohnort fällt die Grundsteuer für die Menschen in Nordrhein-Westfalen sehr unterschiedlich aus. „Im Grundsteuer-Ranking der 100 größten deutschen Städte geht sowohl der erste als auch der letzte Platz nach NRW“, berichtet Rechtsanwalt Michael Buser über das Grundsteuer-Ranking von Haus & Grund. Moers liegt auf Platz 90.

Der Geschäftsführer des Eigentümervereins Haus & Grund Grafschaft Moers erklärt: „In Deutschlands günstigster Großstadt Gütersloh zahlt man für ein Standard-Einfamilienhaus 323 Euro Grundsteuer im Jahr. In Witten , Deutschlands teuerster Großstadt, sind es dagegen 771 Euro.“

Berechnung Die Grundsteuer B wird in einem komplizierten Verfahren aus drei Faktoren – Einheitswert, Grundsteuermesszahl und Hebesatz – berechnet.

Fälligkeit Die Grundsteuer wird einmal im Jahr von den Gemeinden erhoben. Fällig wird sie zu je einem Viertel ihres Jahresbeitrags am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November. Zahlen muss die Steuer jeder, der Eigentümer eines bebauten oder unbebauten Grundstücks ist. Vermieter können die Grundsteuer aber im Rahmen der Nebenkosten auf den Mieter umlegen. A oder B Unterschieden wird zwischen Grundsteuer A und Grundsteuer B. Die Grundsteuer A (agrarisch) wird auf Grundstücke der Landwirtschaft und die Grundsteuer B (baulich) für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude erhoben.

Grund: In Gütersloh beträgt der Hebesatz 381 Prozent, in Witten 771 Prozent. Die Höhe der Steuersätze legen die Städte nach jeweiliger Kassenlage selbst fest. In Moers liegt der Hebesatz aktuell bei 740 Prozent, für ein Standard-Einfamilienhaus zahlt man im Schnitt 627 Euro im Jahr.