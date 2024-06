Finanzamt Kamp-Lintfort Das sind die neuen Grundsteuer-Hebesätze

Der Moerser Stadtsprecher Klaus Janczyk sagte am Donnerstag, dass die neuen Grundsteuer-Hebesätze lediglich eine Orientierungshilfe für die Kommunen darstellten. Die Stadt Moers nehme zum Beispiel rund 25 Millionen Euro über die Grundsteuer B ein. „Bleiben wir bei den jetzigen Hebesätzen, würden wir ab 2025 nach den neuen Berechnungen 1,75 Millionen weniger in der Kasse haben“, so Janczyk. Es stehe aber noch nicht fest, wie sich das auf die Belastung einzelner Steuerzahler auswirke. Je nach den Vorgaben der noch nicht fertigen Steuerreform könne es sein, dass einzelne Bürger sogar weniger zu zahlen hätten, selbst wenn der Hebesatz ansteigen sollte.