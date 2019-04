Moers : Grundsteinlegung am Berufskolleg-Campus Moers

Foto v.l. Marlies Zimmermann-Schubert (Leiterin Hermein-Gmeiner Berufskolleg), Peter Dischhäuser (Leiter BK Technik), Michael Maas (Kreis Wesel, Vorstandsmiglied für den Bereich Schulen), Heiner Farwick (farwick & grote Architekten), Helmut Czichy (Kreis Wesel, Vorstandsmitglied für den Bereich Bauen), Landrat Dr. Ansgar Müller, Dr. Oliver Wolf (Leiter Mercator Berufskolleg). Foto: Kreis Wesel

Moers Der Grundstein für den Berufscolleg-Campus Moers ist gelegt: Am Mittwoch fand die Feier auf dem Gelände an der Repelener Straße statt. „Das Projekt Berufskolleg-Campus Moers ist das größte Bauprojekt in der Geschichte des Kreises Wesel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hier investieren wir nachhaltig in die Ausbildung kommender Generationen und damit direkt in die Zukunft unseres Kreises Wesel“, sagte Landrat Ansgar Müller. Vorstandsmitglied Helmut Czichy fügte hinzu: „Mit der heutigen Grundsteinlegung wird auch eine Zeitkapsel unter die Bodenplatte des zukünftigen Zentralbereiches eingebaut, die u.a. Miniaturmodelle der Bestandsschulen enthält. So bilden das Berufskolleg für Technik, das Hermann-Gmeiner-Berufskolleg, das Mercator-Berufskolleg und das Fachseminar für Altenpflege nicht nur im übertragenen Sinne die Grundlage für den hier entstehenden Bildungs-Campus.“

Der Neubau des Campus schreitet voran. Die neue Parkplatzanlage an der Zufahrt Schürmannshütt sowie die Erweiterung der Parkplätze in Richtung Handwerkliches Bildungszentrum sind seit Ende 2018 fertiggestellt. Im nördlichen Grundstücksteil wurden im Februar Bäume gepflanzt. Der Keller unter dem Zentralbereich ist bereits größtenteils ausgeschachtet. In Kürze werden die Rohbauarbeiten für den Zentralbereich mit Fünffach-Sporthalle und das Berufskolleg Technik beginnen.

Darüber hinaus wurde ein Containerdorf mit Baustellen- und Büro-Containern eingerichtet. Eine weitere Containeranlage wird ab den Sommerferien für zwei Jahre als Interimsfläche für zehn Schulklassen, Büro- und Verwaltungsflächen und die zeitweise Nutzung als Lehrerzimmer errichtet. Diese Ausweichflächen werden benötigt, da ein Teil des derzeitigen Verwaltungsgebäudes im Sommer abgerissen wird. Die aktuelle Terminplanung sieht die Nutzung der neuen Sporthalle nach den Sommerferien 2020 vor.

Das Berufskolleg für Technik wird sein neues Gebäude in den Sommerferien 2021 beziehen, in den Sommerferien 2022 sollen dann das Mercator-Berufskolleg, das Hermann-Gmeiner-Berufskolleg und das Fachseminar für Altenpflege des Kreises Wesel folgen.

(rp)