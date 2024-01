Grundschulen in Moers Wer will Kindern beim Lesenlernen helfen?

Immer mehr Grundschüler in Nordrhein-Westfalen haben Probleme in den Kernfächern Mathematik und Deutsch. Nahezu jedes vierte Kind im vierten Schuljahr erfüllt nicht die Mindestanforderungen beim Lesen, um erfolgreich in den weiterführenden Klassen zu lernen. Da den Schülerinnen und Schülern die bestmögliche Bildung zukommen soll, suchen die Astrid-Lindgren-Schule und die Lindenschule in Moers ehrenamtliche Helfer und Helferinnen für die Leseförderung.