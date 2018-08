Grüne Socken werben für Schaephuysen

Die „Schopeser Socke“ leuchtet in hellem Grün.

Rheurdt Das helle, leuchtende Grün stammt noch aus der Zeit vor der großen Dürre. Und einen dicken Daumen breit unter dem Gummizug steht in weißer Schrift „Schopeser“. Mit dieser Socke zeigt die Interessengemeinschaft Schaephuysener Bürger und Vereine Flagge.

Dazu brauchen grün-besockte Schopeser allerdings einen großen Fuß. Geordert wurden einstweilen 150 Paar – in der Herren-Einheitsgröße 43 bis 46 – also erst einmal keine Bedeckung für den zarten Damen-Spann. Eigentlich war die Heimatsocke als Blickfang und Gag für den Inspektionsbesuch der Jury im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gedacht. Ob Robin Hoods Grünton die Wertungsrichter beeindruckt hat, wird erst am 9. September endgültig feststehen – sobald die Ergebnisse des Landeswettbewerbs veröffentlicht wurden.